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القومي للمرأة يبدأ استخراج 1510 بطاقة رقم قومي بالمجان لسيدات الوادي
بدو

القومي للمرأة يبدأ استخراج 1510 بطاقة رقم قومي بالمجان لسيدات الوادي

2017-05-07 18:33:40
خاص: محيط

أكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد نادية عزمي أنه تم استخراج 1510 بطاقات رقم قومي لفتيات وسيدات المحافظة بالمجان، وذلك في إطار مشروع “بطاقتك .. حقوقك” التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالمحافظة حيث تم توزيع هذه البطاقات على المستفيدات وطالبات المدارس بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والتربية والتعليم بالمحافظة.

وعلى صعيد آخر..قالت مقررة المجلس إنه يجري استكمال تنفيذ مبادرة “هن قادرات” بقرى المحافظة التي تستهدف تنفيذ زيارات ميدانية وتقديم خدمات متكاملة لمواطني القرى والكشف عن متطلباتهم واحتياجاتهم والمساهمة في حل مشكلاتهم.

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