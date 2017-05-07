بعث الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أعرب فيها عن شكره العميق لقيادة كوريا الشمالية لـ”مساعدة” سوريا في أزمتها.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، جاء في الرسالة، التي نقلتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن الأسد شكر زعيم كوريا على تهنئته له، بإعادة انتخابه أمينًا قطريًا لحزب البعث في سوريا، وأكد على شكر “الجمهورية العربية السورية للدعم التي تقدمها كوريا لسوريا للتغلب على الصعوبات التي تواجهها”.

وأشار الرئيس السوري في رسالته، إلى توافق موقفي البلدين إزاء حل الأزمة السورية بطرق سلمية من خلال الحوار الوطني، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وحماية مصالح الشعب السوري، واستعادة الأمن والسلام في المنطقة.