

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في حواره لطلاب كلية الإعلام: إن غلق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أدبيا، نظرًا لانشغاله، مشيرًا إلى أنه كان يرد على كل الطلاب والأساتذة ومهام عمله الجديدة قد لا تمكنه من ذلك ولا يليق به ألا يرد على من يسأله.

وأوضح أنه يجب استخدام طلاب كلية الإعلام في إبراز صورة الأزهر الحقيقية، متعجبا مما تم نشره بأحد المواقع أنه حدثت مشادة بينه وبين عميد كلية الإعلام بالأمس قائلا: “على من يكتب أن يتحرى الدقة فلم أتفقد كلية الإعلام بالأمس، وما حدث أن وفد كلية الإعلام أتى للتهنئة وطالبته بالتفاعل لإظهار أنشطة الكلية، مشددا على ضرورة تحري الدقة مستشهدًا بقوله تعالي: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا».

وأضاف “المحرصاوي”، أن إصدار قرار بتكليفه قائمًا بالعمل رئيسا للجامعة يدعوه للعمل مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، ومن هذا المنطلق يجب أن نعمل ونتكاتف لإبراز مؤسسة الأزهر في أبهى حلة.