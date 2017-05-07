تمكن ضباط مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية من ضبط تشكيل عصابى نسائى تخصصن فى سرقة المارة عن طريق المغافلة وعثر بحوزتهن على كمية كبيرة من الملابس المسروقة ومبلغ مالى من متحصلات السرقات.

وكانت بلاغات قد تعددت أمام العميد محمد صالح مأمور قسم زفتى بتكرار وقائع سرقة المترددين على الأسواق بدائرة القسم، تم إخطار اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع، تحت إشراف اللواء أيمن لقيه مدير المباحث الجنائيه، قاده العميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية ضم العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة وضباط مباحث قسم زفتى.

وتوصلت التحريات لقيام سيدتين بالاشتراك فيما بينهن وتكوين تشكيل عصابى وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم ضبطهن وبحوزتهن كمية من الملابس المسروقة ومبلغ 1140 جنيها، واعترفن بارتكاب 7 وقائع، تم التحفط على المضبوطات، وقررت النيابة حبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات.