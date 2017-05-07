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160 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والبحرين
صادرات موانى تصدير

160 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والبحرين

2017-05-07 18:16:35
محيط

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري مع البحرين بلغ 160.35 مليون دولار العام الماضي 2016.

ولفت إلى أن المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأثاث والقطن والسيراميك والحديد والآلات والمعدات كانت على رأس قائمة الصادرات المصرية إلى البحرين، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من البحرين في الزيوت النفطية ومنتجات بلاستيكية والألومنيوم ومصنوعاته ومستحضرات التنظيف والحديد والصلب.

وحول الاستثمارات البحرينية في مصر أشار قابيل إلى أن مملكة البحرين تحتل المرتبة رقم 14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم، وتصل الاستثمارات البحرينية في مصر حتى نهاية عام 2016 إلى 2.7 مليار دولار كما بلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات بحرينية إلى 183 شركة.

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