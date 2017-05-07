أعلن حسام البدرى المدير الفني للنادى الأهلى الأهلى قائمة الفريق لمواجهة النصر للتعدين المقرر لها غدا الإثنين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة ال28 من مسابقة الدورى العام.

وجاء التشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد ا لشناوي، وشريف إكرامي، احمد عادل

الدفاع : محمد هاني ، رامي ريعة ، محمد نجيب ، صبري رحيل ، عمرو السولية، حسين السيد، أحمد فتحي.

الوسط: حسام غالي،عبد لله السعيد، وليد سليمان ، ميدو جابر،، أكرم توفيق،، مؤمن زكريا،عمرو بركات. كريم نيدفيد .

الهجوم: ، أجاي، ،عمرو جمال، كوليبالى.