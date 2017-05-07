 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 06:59 مساءً
روابط سريعة
الأهلي يعلن قائمته وسعد سمير يغيب رسمياً عن لقاء التعدين
سعد سمير - سعد الدين سمير - سعدالدين سمير

الأهلي يعلن قائمته وسعد سمير يغيب رسمياً عن لقاء التعدين

2017-05-07 18:29:32
محيط

أعلن حسام البدرى المدير الفني للنادى الأهلى الأهلى قائمة الفريق لمواجهة النصر للتعدين المقرر لها غدا الإثنين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة ال28 من مسابقة الدورى العام.

وجاء التشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد ا لشناوي، وشريف إكرامي،  احمد عادل

الدفاع : محمد هاني ،  رامي ريعة ، محمد  نجيب ، صبري رحيل ، عمرو السولية، حسين السيد، أحمد فتحي.

الوسط: حسام غالي،عبد لله السعيد، وليد سليمان ، ميدو جابر،، أكرم توفيق،، مؤمن زكريا،عمرو بركات. كريم نيدفيد .

الهجوم: ، أجاي، ،عمرو جمال، كوليبالى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3