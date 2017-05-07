رئيس الوزراء: مهتمون في تدشين المعارض بالمحافظات لصغار المنتجين2017-05-07 18:14:22
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أهمية الاهتمام باقامة معارض اسبوعية بمختلف المحافظات لصغار المنتجين،ل اتاحة الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم بشكل أفضل، كما أكد ايضا أهمية التوسع فى الصناعات المغذية بما يدعم الصناعة المحلية فى كل محافظة ويعظم الفائدة لكل الاطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لبحث آليات دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور كل من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وامين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي يأتي فى إطار اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا القطاع كأحد ركائز التنمية بما يتيحه من فرص عمل جديدة للشباب ويعزز من امكانيات الصناعات الصغيرة لزيادة الإنتاج المحلى، وطالب بضرورة التوسع فى تشجيع اقامة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم على مستوى الجمهورية، مع زيادة التركيز على المناطق الاكثر احتياجاً، ومحافظات الصعيد.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقريراً موجزاً حول عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذى سيتم دمج انشطته تحت مظلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الجارى انشاؤه فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى اداء هذا القطاع الحيوى، والذى سيعمل كآلية عامة للتنسيق والتطوير، بما فى ذلك فى تحديث السياسات وتعديل التشريعات ووضع الحوافز المختلفة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى ضوء أن التمويل الذى قدمه الصندوق حتى الان بلغ حوالي 36 مليار جنيه تم توجيهها لتنفيذ العديد من المشروعات وذلك سواء من خلال تقديم قروض لتمويل 2,6 مليون مشروع من المشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة تقدر بحوالي 29,9 مليار جنيه ساهمت في توفير 4,1 مليون فرصة عمل، أو تقديم منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها 6,1 مليار جنيه وفرت 693,705 فرصة عمل.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل الصندوق الاجتماعى للتنمية فى هذا المجال، والتوسع فى شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة له فى المحافظات، فضلاً عن اهمية توحيد قواعد البيانات المتاحة لدى الصندوق مع القواعد البيانات التى تقوم باعدادها وزارة التخطيط لهذا القطاع الحيوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وحول استكمال مشروع سيارات بيع المنتجات الغذائية، والذى يتم بمعرفة عدد من الجهات الوطنية، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الاجراءات التى يقوم بها الصندوق الاجتماعى اخذاً فى الاعتبار دور هذا المشروع فى زيادة فرص العمل للشباب وكذلك توفير السلع للمواطنين، مشدداً على ان يكون تركيز توزيع تلك السيارات على المناطق الاكثر احتياجاً، وان يتم استكمال الاجراءات الخاصة بطرح هذه السيارات فى اسرع وقت.
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