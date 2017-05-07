هددت كوريا الشمالية بقصف البيت الأبيض بقنبلة نووية تحوله إلى رماد، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بنقل سفن حربية أمريكية إلى بحر اليابان.

وأوضحت صحيفة “مترو” البريطانية، أن الزعيم الكوري كيم جونج أون هدد بالانتقام من الولايات المتحدة وقواتها القاتلة، حسب وصفه، مؤكدًا أنهم لصوص وقراصنة ومحذرًا من تحركات حربية عنيفة ضدهم.

يأتي ذلك في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد أنباء عن مشاركة 330 ألف جندي أمريكي في تدريبات عسكرية استعدادًا لحرب شاملة ضد كوريا الشمالية.