كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن تحسن الحصيلة الضريبية سيساهم في تحسين إرادة الدولة بما يحقق برامج الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن حصيلة الإقرارات الضريبية لهذا العام المالي بلغت 21.3 مليار جنيه، وبلغ عدد الإقرارات قرابة 2 مليون و390 ألف إقرار.

وصرح في تصريحات له على قناة أون لايف، بأن المستهدف من الحصيلة الضريبية لهذا العام تحقق بنسبة 100%، لافتا إلى أن تخفيض عجز الموازنة سيساهم أيضا في تخفيض نسب التضخم وزيادة القدرة على التحكم في الأسعار.