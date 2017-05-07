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البرلمان يتراجع: رئيس الوزراء يصدر لائحة قانون الاستثمار التنفيذية
مجلس النواب

البرلمان يتراجع: رئيس الوزراء يصدر لائحة قانون الاستثمار التنفيذية

2017-05-07 18:05:26

 
تراجع مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عن قراره بأحقية وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون الاستثمار.

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، على مقترح الحكومة بأن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الاستثمار عن طريق رئيس مجلس الوزراء، بعد التشاور مع الوزير المختص.

ووافق البرلمان على ضرورة تشاور الحكومة مع اللجنة الاقتصادية في صياغة اللائحة التنفيذية للقانون.

وطالب على عبد العال، رئيس المجلس، بتسجيل مشاركة اللجنة الاقتصادية في اللائحة التنفيذية في مضبطة البرلمان.

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