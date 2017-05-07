قررت محكمة جنايات الإسماعيلية ، اليوم “الأحد” ، تأجيل محاكمة 13 متهما في قضية الهروب من سجن المستقبل إلى جلسة 9 مايو المقبل للاستماع إلى شهادة أحد الشهود والمرافعة.

يحاكم في القضية 5 متهمين حضوريا و8 غيابيا من بينهم 4 متهمين أعضاء في جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية حيث يواجه المتهمون اتهامات بالقتل عمدا مع سبق الإصرار لضابط ومواطن والشروع في قتل 3 من رجال الشرطة واستعراض القوة بالعنف بقصد الترويع واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد سجن المستقبل خلال محاوله الهروب التي تمت خلال شهر أكتوبر الماضي وأدت إلى مصرع ضابط شرطة ومواطن وإصابة أمين شرطة بإصابات خطيرة نتيجة استخدامهم السلاح الناري.

وكانت محكمة جنح الإسماعيلية قد قضت في 24 ديسمبر الماضي بمعاقبة 19 ضابطا وشرطيا من قوة تأمين سجن المستقبل بالحبس لمدد تراوحت ما بين عام وحتى عامين لاتهامهم بالإهمال في وظائفهم مما تسبب في واقعة هروب 8 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من داخل سجن المستقبل وبرأت المحكمة ثلاثة آخرين من قوة تأمين السجن.