قفزة فى أرباح "موبكو" بلغت 418 مليون جنيه في الربع الأول

قفزت صافي أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” إلى 418.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017 مقابل 254.1 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو 65% .

وحققت الشركة زيادة مضطردة في الإيرادات بلغت 308% مسجلة صافي إيرادات بقيمة 767 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 188 مليون جنيه في الربع الأول من العام 2016 .

ويبلغ رأسمال “موبكو” نحو 2.3 مليار جنيه موزع على 229.1 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات.

وارتفع سهم الشركة 6% بمنتصف جلسة اليوم، بالغاً مستوى 67 جنيهاً مقابل 63 جنيهاً في إغلاق الخميس الماضي.