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قفزة فى أرباح "موبكو" بلغت 418 مليون جنيه في الربع الأول
خزانات الامونيا بمصنع موبكو بميناء دمياط

قفزة فى أرباح "موبكو" بلغت 418 مليون جنيه في الربع الأول

2017-05-07 17:59:15
محيط

قفزت صافي أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” إلى 418.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017 مقابل 254.1 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو 65% .

وحققت الشركة زيادة مضطردة في الإيرادات بلغت 308% مسجلة صافي إيرادات بقيمة 767 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 188 مليون جنيه في الربع الأول من العام 2016 .

ويبلغ رأسمال “موبكو” نحو 2.3 مليار جنيه موزع على 229.1 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات.

وارتفع سهم الشركة 6% بمنتصف جلسة اليوم، بالغاً مستوى 67 جنيهاً مقابل 63 جنيهاً في إغلاق الخميس الماضي.

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