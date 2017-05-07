قام محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، اليوم “الأحد”، بجولات تفقدية بمدينة سنورس حيث تبين وجود تعديات من الأهالي على حرم الطريق بميدان سنهور القبلية وحالة الفوضى تسيطر على الميدان الرئيسي بالقرية الذي يقع علي الطريق السياحي لبحيرة قارون، حيث كلف رئيس مركز سنورس برفع جميع الإشغالات الموجودة بالميدان وعدم السماح لسائقي السيارات الأجرة والتوك توك بالوقوف في نهر الطريق لمنع الزحام.

كما قرر المحافظ تخصيص قطعة أرض على طريق قرية اللؤلؤة بساحل بحيرة قارون لنقل سيارات الأجرة التي تعمل بخط القاهرة لتكون موقفاً بديلاً عن وقوفهم في ميدان سنهور القبلية، وطالب رئيس هيئة الطرق بضرورة الانتهاء من أعمال البنية التحتية للطريق الذي يربط بين قرية سنهور القبلية مرورا بقرية ترسا وصولا لمدينة سنورس والانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية فيديمين.

وخلال جولته بسنورس، افتتح المحافظ وحدة غسيل الكلى بقرية فيديمين التي تكلفت 2 مليون جنيه وتضم 9 ماكينات غسيل تم توفيرها بالجهود الذاتية لأبناء القرية.

وعقب ذلك قام المحافظ بجولة بمدينة الفيوم وتلاحظ له وجود أعمال حفر ومخلفات ملقاة بنهر الطريق بميدان الزهور بحي غرب والذي كان تم الانتهاء من رصفه خلال الأشهر القليلة الماضية بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه ، كما طالب بسرعة كسح المياه المتجمعة أمام مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لخط المياه في المنطقة الواقعة بين كلية الهندسة حتى ميدان الزهور وإصلاح الحفر وتسوية الطريق بهذه المنطقة في أسرع وقت.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس الحي بحل مشكلة الأسلاك العارية ببعض أعمدة الكهرباء بالقرب من مدرسة مدينة فارس فوراً ورفع الأتربة والقمامة المتراكمة خلف إدارة الأحوال المدنية ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من المنطقة الواقعة بالقرب من منفذ توزيع السلع بكيمان فارس.

وكان محافظ الفيوم أصدر القرار (255) لسنة 2017 بإيقاف سكرتير مركز ومدينة الفيوم ومدير التخطيط والمتابعة بالمدينة لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيق معهما في بعض المخالفات المنسوبة إليهما وأكد أنه لا تهاون مع كل من يرتكب أي مخالفات مالية أو إدارية أياً كان موقعه وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.