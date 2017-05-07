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علي جمعة: هذا اليوم ترفع فيه الأعمال إلى الله
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية

علي جمعة: هذا اليوم ترفع فيه الأعمال إلى الله

2017-05-07 18:05:03
كتب - متابعات

قال علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق إنه يوجد موعد أسبوعي لرفع الأعمال، موضحا أنه يوم الإثنين، أما بالنسبة إلى الموعد السنوي فهو شهر شعبان.
وتابع خلال حواره لبرنامج “والله أعلم” المذاع على شاشة “سي بي سي”، اليوم الأحد، أنه يجوز التوبة عن الأعمال بعد رفعها فباب التوبة مفتوح، مشددًا على أن شهر شعبان هو شهر التهيئة والعبادة، والنصف من شعبان حدث فيه تحويل للقبلة.
وشدد جمعة على أن منتقدي إحياء ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة سفهاء، والسفهاء موجودين في كل عصر وزمان.

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