الإسماعيلي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري المصري

فاز الإسماعيلى على طنطا بهدف من ركلة جزاء فى الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على استاد طنطا، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفشل الدراويش فى فك طلاسم أبناء السيد البدوى.

لم تشهد المباراة أى إثارة أو متعة، وانحصرت الكرة بين الفريقين فى منطقة وسط الملعب، مع شن بعض الهجمات غير الخطرة على مرمى كل فريق.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للإسماعيلى، سددها محمود متولى وأحرز منها هدف التقدم للدراويش، ليقتنص فريقه الثلاث نقاط.

وقرر الحكم محمد أبو خاطر طرد خالد عيد المدير الفنى لطنطا، بعد الاعتراض على قرار احتساب ركلة جزاء للدراويش.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش للنقطة 40 فى المركز السابع، وتجمد رصيد أولاد سيد البدوى عند النقطة 25 فى المركز الرابع عشر بجدول المسابقة.