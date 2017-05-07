انتزع فريق أرسنال فوزاً مفاجئاً من نظيره مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن لقاء الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”.

وأنعش أرسنال آماله في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بعد تحقيق الفوز اليوم.

وأحرز السويسري جرانيت تشاكا هدف أرسنال الاول في الدقيقة 54، بعدما سدد من خارج منطقة الجزاء لترتد الكرة من ظهر لاعب يونايتد أندير هيريرا وتسقط من فوق الحارس دافيد دي خيا وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 57، أضاف مهاجم مانشستر يونايتد السابق داني ويلبيك الهدف الثاني لأرسنال بعد متابعة رأسية لعرضية من أليكس أكسليد تشامبرلين.

واستطاع أرسين فينجر تحقيق أول فوز له على جوزيه مورينيو منذ عام 2009 بعدما خاض 12 مباراة من قبل خسر في 5 وتعادل في 7.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 63 نقطة وبقي في المركز السادس، متخلفا وراء صاحب المركز الرابع مانشستر سيتي بفارق 6 نقاط، علما بأن له مباراتين مؤجلين مقابل واحدة لسيتي، أما مانشستر يونايتد فتحمد رصيده عند رصيده 65 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة أيضا.