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حكومة نتنياهو تصادق على قانون «إسرائيل دولة قومية لليهود»
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

حكومة نتنياهو تصادق على قانون «إسرائيل دولة قومية لليهود»

2017-05-07 17:59:28
متابعات

صادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريع التابعة لحكومة نتنياهو، اليوم الأحد، على مشروع قانون أساس أطلِق عليه اسم “إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي”، طرحته للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية في مشروع القانون الذي طرحه النائب الليكودي أفي ديختر أن لغة الدولة هي العبرية، وأن للغة العربية مكانة خاصة.

وتعقيبا على ذلك قال رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، إن حكومة نتنياهو تواصل نهجها العنصري عبر قوانين تعزز طغيان الأغلبية على حساب الأقلية العربية، بدلا من بناء مستقبل مشترك لجميع المواطنين.

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