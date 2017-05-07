رحب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بتجربة بورسعيد الخاصة بإقامة منافذ ثابتة لبيع المنتجات.

وأوضح في حواره ببرنامج “عين على البرلمان” على شاشة الحياة”، أن التجربة “رائعة” وينبغي أن تنتشر في باقى المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتابع أن محافظ بورسعيد يفكر خارج الصندوق، حيث قام ببيع انتاج مزارع المحافظة من المزرعة للمستهلك بدون وسطاء، لافتا إلى أن كيلو اللحوم البلدية في بورسعيد بـ 90 جنيهًا.

وطالب العسقلاني المحافظين بالتحرك من مكاتبهم والنزول للشارع، مشددًا على أن القطاع الخاص لن يتحرك حال عدم تحرك الحكومة؛ لكونه صاحب مصلحة في تفاقم الازمة لزيادة رفع الأسعار وتحقيق أرباح أكثر.