نفى محمد الإتربي، رئيس بنك مصر رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 26 %، مشيراً إلى أن الإعلان المنشور بالشوارع والمتعلق بنسبة الـ 26 % يخص شركة النعيم التي تروج لصندوق عقاري، وإن بنك مصر متلقي للاكتئاب في الصندوق.

وقال الإتربي - في تصريحات اليوم- إن بنك مصر طلب من الشركة رفع الدعاية التي تشير إلي نسبة الـ 26% لأنها غير منطقية، مؤكداً أنه لا يوجد صندوق عقاري يحقق هذه النسبة .

وأكد الإتربي مجددا أن بنك مصر دوره ينحصر في تلقي الاكتتاب الخاص بصندوق نعيم العقاري التابع لشركة النعيم ، والعائد المذكور هو عائد مستهدف من الصندوق وليس مضمون، والبنك غير مسئول تماما عن تحقيق هذا العائد.