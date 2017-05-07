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بنك مصر ينفي رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 26%
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بنك مصر ينفي رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 26%

2017-05-07 17:16:54
أ ش أ

نفى محمد الإتربي، رئيس بنك مصر رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 26 %، مشيراً إلى أن الإعلان المنشور بالشوارع والمتعلق بنسبة الـ 26 % يخص شركة النعيم التي تروج لصندوق عقاري، وإن بنك مصر متلقي للاكتئاب في الصندوق.

وقال الإتربي - في تصريحات اليوم- إن بنك مصر طلب من الشركة رفع الدعاية التي تشير إلي نسبة الـ 26% لأنها غير منطقية، مؤكداً أنه لا يوجد صندوق عقاري يحقق هذه النسبة .

وأكد الإتربي مجددا أن بنك مصر دوره ينحصر في تلقي الاكتتاب الخاص بصندوق نعيم العقاري التابع لشركة النعيم ، والعائد المذكور هو عائد مستهدف من الصندوق وليس مضمون، والبنك غير مسئول تماما عن تحقيق هذا العائد.

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