أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب خالد عراقي و65 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال خلال جلسة اليوم- مشروع قانون مقدما من النائب حمدي السيسي و59 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والتعمير والمرافق العامة والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب هشام والي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع قانون مقدما من النائبة سحر عثمان و70 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدما من النائب ثروت بخيت و100 نائب آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.