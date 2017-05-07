تفقد المحافظون ووكلاء وزارة التربية والتعليم، في عدد من المحافظات، اليوم الأحد لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وخاصة التي بدأت بها امتحانات الشهادة الإبتدائية.

ففي محافظة الغربية، قام المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الشناوي عايد، بالتفقد لعدد من لجان امتحانات الشهادة الابتدائية في يومها الأول، حيث زار مدرسة علي مبارك الابتدائية، ومدرسة الإمام الشافعي الرسمية للغات التابعتين لإدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسة الجهاد الابتدائية، بإدارة شرق طنطا التعليمية .

وخلال تفقد اللجان، اطمئن المحافظ على الطلاب الذين يؤدون الامتحان، ووجه بتوفير الهدوء والجو المناسب داخل جميع اللجان، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات التأمينية بصورة كبيرة على اللجان بالتنسيق مع مديرية الأمن حتى تمر الامتحانات بصورة جيدة، كما تم تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، لاستقبال جميع الشكاوى الناتجة عن الامتحانات من جميع المدارس، واستمع المحافظ إلى عدد من أولياء الأمور خارج المدارس، وطمأنهم بأن الامتحانات لن تخرج عن المناهج المقررة والتي تم التنبيه عليها.

من جانبه، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بأن عدد طلاب الشهادة الابتدائية الذين يؤدون امتحان نهاية العام الدراسي الحالي، بلغ 83 ألفا و319 موزعين على 446 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه أصدر تعليماته للجان النظام والمراقبة بضرورة التصحيح والإعلان المبكر عن النتائج، لطمأنة أولياء الأمور مع مراعاة الصالح العام للطالب.

وفي محافظة الفيوم، تفقد المحافظ الدكتور جمال سامي، لجان امتحانات الشهادة الابتدائية التي بدأت اليوم بالمحافظة، حيث زار مدرستي الصداقة المصرية الفرنسية ومدينة فارس للتعليم الأساسي، وشدد على ضرورة توفير الهدوء للتلاميذ داخل اللجان.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور عادل عبد المنعم - في تصريح له - إن 58 ألفا و560 تلميذا وتلميذة أدوا الامتحانات أمام 320 لجنة يشرف عليهم 640 رئيس ومراقب أول للجان و6 آلاف و404 ملاحظين و956 مراقبا على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

وفي محافظة سوهاج، تفقد المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإبتدائية والتي بدأت اليوم وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وعدم وجود أية مشكلات تعيقها حيث تفقد الإمتحانات بعدد من مدارس مدينة سوهاج.

وأكد المحافظ ضرورة توفير كافة مقومات وسبل الراحة للتلاميذ أثناء أدائهم الامتحانات، ووجود طبيب وممرضة بكل لجنة امتحانية، تحسبا لوجود أية حالات مرضية بين التلاميذ أثناء أداء الامتحان وكذلك تم التنسيق مع الأمن لتأمين اللجان أثناء فترة الامتحانات.

من جانبه، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن امتحانات الشهادة الإبتدائية بالمحافظة يؤديها هذا العام 91 ألفا و583 تلميذا وتلميذة أمام 821 لجنة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مضيفا أنه تم تشكيل لجان تفتيشية من المديرية والإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة سير الإمتحانات بالمدارس والتأكد من وضوح الأسئلة ومناسبتها لما درسه التلاميذ وعدم وجود أية محاولات للغش.

وفي محافظة أسيوط، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة صلاح فتحي عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية التي بدأت اليوم للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان.

وشملت الجولة التفقدية، مدرسة الرعاية المتكاملة الإبتدائية المشتركة، مدرسة الجامعة الابتدائية الموحدة ومدرسة التحرير الرسمية لغات، موجها بضرورة المتابعة المستمرة للجان الامتحانات لضمان توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحانه بيسر وسهولة.

وقال وكيل الوزارة - في تصريح - إن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالصف السادس الابتدائي بلغ 85 ألفا و78 تلميذا وتلميذة موزعين على 643 لجنة بإدارات التعليم المختلفة على مستوى المحافظة، مؤكدا انتظام سير الامتحانات و أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أية شكاوى. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة لتوفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات.

وفي محافظة جنوب سيناء، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء محمد عقل لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمدرستي السيدة خديجة الإعدادية والزعيم السادات الابتدائية بالطور، وتفقد لجنة امتحانات طلاب الدمج بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية، والتأكد من سيرها طبقا للقواعد المنظمة للجان طلاب الدمج.

وشدد وكيل الوزارة على توفير جميع سبل الراحة والهدوء للطلاب، ومنع استخدام الهاتف المحمول، وتوقيع الملاحظين على كراسة الإجابة، ومنع استخدام القلم الرصاص في الشهادة الابتدائية، علاوة على منع الغش، والتأكيد على أن جميع اللجان تسير بهدوء، ولم تتلق غرفة العمليات الامتحانات أية شكاوى.