أرجأ إكسيلسيور تتويج فينورد بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 3-0، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الـ33 من الدوري، والتي شهدت أيضًا فوز أياكس على جو أهيد إيجلز 4-0، ليودع الأخير بطولة الدوري رسميًا.

وشهدت أيضًا بقية مباريات هذه الجولة تعادل جرونينجين مع أيندهوفن 1/1، وفوز أوتريخت على فيتيسه أرنهايم 1/0، ونيميجن على ألكمار 2/1،وهيراكليس على ادو دين هاج 4/صفر، وزفوله على هيرينفين 2/1، وسبارتا روتردام على تفينتي 1/0، ورودا كيركراده على فيليلم تيلبورج بذات النتيجة.

وسقط فينورد في فخ الخسارة ليفشل في حسم لقب الدوري، الذي سيظل معلقًا للجولة الأخيرة بين فينورد وأياكس.

وسجل أهداف إكسيلسيور نايجل هاسلبانك وستانلي إلبيرس وريان كولفايك في الدقائق 56 و59 و65 على الترتيب.

وتوقف رصيد فينورد عند 79 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام أياكس، فيما رفع إكسيلسيور رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأشعل أياكس الصراع على لقب الدوري بعد أن حقق فوزا كبيرًا على ضيفه جو أهيد إيجلز 4/0.

واستطاع أياكس تقليص الفارق لنقطة وحيدة، بعد أن رفع رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد جو أهيد إيجلز عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير)، ليهبط رسميًا من الدوري.

وسجل أهداف أياكس جاستن كلويفرت وكاسبر دولبيرج وفرينكي دي يونج وماتيو كاسييرا، في الدقائق 24 و29 و48 و79 على الترتيب.

وسيحسم فينورد اللقب في الجولة المقبلة إذا فاز على هيراكليس في الجولة الأخيرة من الدوري، التي ستقام الأحد المقبل، بصرف النظر عن مباراة أياكس وفيليم تيلبورج.