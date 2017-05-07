قررت محكمة جنايات سوهاج في جلستها التي عقدتها اليوم الأحد برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز تأجيل محاكمة 190 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم 28 محبوسين متهمين بتكوين خلية إرهابية وحيازتهم أسلحة وطلقات نارية مختلفة حيث ارتكبوا 13 واقعة إرهابية بمختلف مراكز المحافظة ؛ لجلسة أول أغسطس القادم لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وترجع أحداث القضية إلى يونيو 2015 عندما وردت معلومات لإدارة الأمن الوطني بسوهاج تفيد قيام بعض العناصر من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بالإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت حملة أمنية مكبرة من ضبط عدد من أعضاء الخلية من مراكز سوهاج والمراغة وطهطا وطما وأخميم وجرجا والبلينا ودار السلام ودائرة قسم ثان مدينة سوهاج وبحوزتهم بعض الأسلحة داخل أحد المغارات الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة شملت (8 بنادق آلية ورشاش جرينوف متعدد وطبنجة ماركة هكلر و2057 طلقة نارية حية مختلفة الأعيرة و3 أشرطة تعمير طلقات و15 خزينة فارغة و319 طلقة نارية فارغة و2 علبة صاج شريط متعدد وصندوق خشبي و3 سيارات و4 دراجات بخارية) وبعض وسائل الإعاشة وأدوات التدريب وشواخص للتدريب على استخدام السلاح.

وتبين ارتكاب أعضاء الخلية 13 واقعة لعمليات إرهابية بدائرة المحافظة شملت حرق سيارة شرطة بمركز طما وإحراق 3 محولات كهرباء بقريتى الحسامدة والرياينة وخلف مبنى عمر أفندى بمركز طما ومحولين كهرباء بمدينة جرجا وقطع شريط السكة الحديد أمام قرية كوم العرب بمركز طما وإلقاء عبوة متفجرة على قسم شرطة طهطا ووضع عبوة متفجرة أمام قسم ثان سوهاج وارتكاب 3 وقائع لإشعال النيران علي قضبان السكة الحديد بمركز جرجا وإلقاء عبوة متفجرة داخل محيط مركز شرطة جرجا.

وبلغ عدد أفراد الخلية المضبوطين 28 متهما أما الباقون هاربون .. وقد أمرت النيابة العامة بحبس جميع أفراد الخلية وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.