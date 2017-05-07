عبرت الروسية ماريا شارابوفا لثاني أدوار بطولة مدريد المفتوحة للتنس عقب فوزها على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني بنتيجة 4-6 و6-4 و6-0.

وبعد أن خسرت المجموعة الأولى، تمكنت شارابوفا التي تحتل هذا الأسبوع المركز الـ262 في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، من الانتفاض والفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة لتحسم اللقاء لصالحها.

وتواجه شارابوفا في ثاني أدوار بطولة مدريد الكندية أوجيني بوشار التي فازت بدورها على الفرنسية أليز كورنيه بواقع 6-4 و4-6 و6-1.

وتعد بطولة مدريد المفتوحة للتنس ثاني بطولة تشارك بها اللاعبة الروسية عقب انتهاء عقوبة ايقافها لمدة 15 شهرا بسبب تناولها لعقار الميلدونيوم في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.