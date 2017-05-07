 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 05:21 مساءً
روابط سريعة
شارابوفا فى ثانى أدوار بطولة مدريد للتنس
ماريا شارابوفا

شارابوفا فى ثانى أدوار بطولة مدريد للتنس

2017-05-07 17:05:28

عبرت الروسية ماريا شارابوفا لثاني أدوار بطولة مدريد المفتوحة للتنس عقب فوزها على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني بنتيجة 4-6 و6-4 و6-0.
وبعد أن خسرت المجموعة الأولى، تمكنت شارابوفا التي تحتل هذا الأسبوع المركز الـ262 في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، من الانتفاض والفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة لتحسم اللقاء لصالحها.
وتواجه شارابوفا في ثاني أدوار بطولة مدريد الكندية أوجيني بوشار التي فازت بدورها على الفرنسية أليز كورنيه بواقع 6-4 و4-6 و6-1.
وتعد بطولة مدريد المفتوحة للتنس ثاني بطولة تشارك بها اللاعبة الروسية عقب انتهاء عقوبة ايقافها لمدة 15 شهرا بسبب تناولها لعقار الميلدونيوم في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3