مقتل عشرات الأطفال بحادث مأساوي في تنزانيا2017-05-07 17:10:54
قال مسؤول كبير بالشرطة في تنزانيا إن 32 تلميذا ومعلمين اثنينو سائق حافلة لاقوا حتفهم أمس السبت عندما سقطت الحافلة التي كانوا يستقلونها في واد مجاور للطريق في منطقة أروش االسياحية الواقعة شمال البلاد.
وقال تشارلز مكومبو قائد شرطة أروشا لوكالة “رويترز” عبر الهاتف: “الحادث وقع عندما كانت الحافلة تسير باتجاه أسفل تل منحدر في ظروف طقس ممطرة... ما زلنا نحقق في الحادث لتحديد ما إذا كان قد وقع بسبب عطل فني أم بسبب خطأ بشري من جانب السائق”.
وأضاف مكومبو أن التلاميذ الذين قُتلوا في الحادث الذي وقع نحوالساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي في مقاطعة كاراتو تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما وكانوا في طريقهم لزيارة مدرسة أخرى.
ووصف الرئيس جون ماجوفولي الحادث في بيان بأنه “مأساة وطنية”.
وتعاني تنزانيا، ثاني أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، من سجل سيءفيما يتعلق بالسلامة على شبكة الطرق إلا أن الحافلات مازالت هيوسيلة المواصلات العامة الأساسية بين المدن.
وقُتل أكثر من 11 ألف شخص في حوادث طرق في تنزانيا بين عامي2014 و 2016 وفقا لبيانات حكومية.
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