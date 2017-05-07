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رئيس نيجيريا يستقبل الفتيات المحررات من "بوكو حرام"
بوكو حرام ـ اختطاف فتيات ـ نيجيريا

رئيس نيجيريا يستقبل الفتيات المحررات من "بوكو حرام"

2017-05-07 16:54:48
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قال شاهد عيان إن مجموعة من الفتيات الائي أفرجت عنهن بوكو حرام المتشددة من بين من اختطفتهن في 2014، بمدينة تشيبوك في شمال نيجريا، وصلت الأحد إلى العاصمة أبوجا.

ونقلت “رويترز” عن الشاهد أن الفتيات وصلن إلى مطار أبوجا ونُقلن في قافلة عسكرية.

والسبت، أعلنت السلطات النيجيرية إنها أمنت إطلاق سراح 82 فتاة مقابل إفراج عن سجناء من بوكو حرام.

وقدمت الرئاسة في بيان شكر نيجيريا لسويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمساعدتها في تأمين إطلاق سراح الفتيات بعد “مفاوضات مطولة”.

وأضاف البيان أن من المقرر أن يستقبل الرئيس محمد بخاري الفتيات في أبوجا في وقت لاحق الأحد.

وخطفت بوكو حرام نحو 270 فتاة في أبريل 2014. وفرت عشرات الفتيات في الفوضى التي تلت الخطف، فيما ظلت أكثر من مئتي فتاة في عداد المفقودات لأكثر من عامين.

وقتلت الجماعة المتشددة نحو 15 ألفا وتسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص خلال سبع سنوات من التمرد بهدف إقامة “دولة خلافة” في شمال شرق نيجيريا.
       

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