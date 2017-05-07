تعادل فريق أتالانتا مع مضيفه أودينيزي (1-1) اليوم الأحد في إطار الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم أتالانتا أولا عبر بريان كريستانتي (في الدقيقة 41) ثم أدرك أودينيزي التعادل من خلال الكراوتي ستيب باريتشا (في الدقيقة53).

وبعد هذا التعادل، ارتفع رصيد أتالانتا في جدول ترتيب الدوري إلى 65 نقطة فى المركز الخامس وأودينيزي الى 44 نقطة فى المركز الـ11…ويتصدر يوفنتوس الكالتشو برصيد 85 نقطة متقدما بثماني نقاط عن نابولي الوصيف.