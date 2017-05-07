خامنئي ينتقد دعم روحاني لخطة تعليم "غربية فاسدة"2017-05-07 16:51:09
انتقد الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله على خامنئي، اليوم الأحد، حكومة الرئيس حسن روحاني بسبب دعمها لخطة تعليم طرحتها الأمم المتحدة بوصفها “متأثرة بالغرب” وقال عنها حلفاؤه المحافظون إنها تتناقض مع المبادئ الإسلامية.
وجاءت تصريحات خامنئي قبل انتخابات رئاسية تجرى في 19 مايو يسعى فيها الرئيس لإعادة انتخابه.
وذكر موقع خامنئي على الإنترنت إنه قال لحشد من المعلمين: “إيران ليس مكانا سيسمح فيه لأسلوب الحياة الغربي الخاطئ والفاسد والمدمر بنشر تأثيره”.
وقال خامنئي: “ليس منطقيا على الإطلاق قبول مثل تلك الوثيقة في الجمهورية الإسلامية”، في إشارة إلى خطة التعليم 2030، التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
ولم يذكر خامنئي بالتفصيل أسباب اعتراضه على خطة اليونسكو، لكن معلقين محافظين في إيران قالوا إنها تشجع المساواة بين الجنسين في التعليم.
وقال خامنئي: “كيف يمكن لجهة يطلق عليها دولية تقع تحت تأثير القوى الكبرى أن تسمح لنفسها بأن تكلف دولا بمهام وهي دول لديها تاريخ وثقافات وحضارات مختلفة؟”.
وعادة ما يحذر خامنئي من “حرب ناعمة” يشنها الغرب لإسقاط نظام الحكم في إيران، إذ لخامنئي القول الفصل في السياسة في البلاد، في حين نأى بنفسه مرارا عن روحاني في الأسابيع الماضية.
لكنه لم يصل إلى حد دعم أي من منافسي روحاني المحافظين ومن بينهم رجل الدين النافذ إبراهيم رئيسي ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف.
وقال تقرير عن حقوق الإنسان صادر عن الأمم المتحدة في أغسطس 2015 إن سياسات متعلقة بمعدل تمتع كل جنس بالتعليم تبنتها الدولة في 2012 أدت إلى انخفاض في نسبة تسجيل الفتيات في الجامعات.
-
حازم عبدالعظيم يوجه رسالة إلى «باسم يوسف».. ماذا طلب منه؟!
وجّه المحلل السياسي “حازم عبد العظيم” رسالة إلى الإعلامي الساخر “باسم يوسف”، مؤكدًا على ضرورة ظهوره قبل الانتخابات الرئاسية. وقال “عبد العظيم” عبر حسابه الشخصي ...Sun, 07 May 2017 10:51:26 GMT
-
التحقيقات: «ماس كهربائي» وراء حريق قطار الصعيد
دفعت الحماية المدنية بــ4 سيارات إطفاء لموقع حريق قطار vip والمتجه من القاهرة إلى أسوان، بمركز دشنا شمال محافظة قنا بسبب ماس كهربائي. كان اللواء صلاح الدين حسان، مدير ...Sun, 07 May 2017 10:39:26 GMT
-
الإسكان: سحب 2579 كراسة شروط لمدينتي ناصر أسيوط وغرب قنا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن 673 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، و377 حاجزًا دفعوا مقدمات ...Sun, 07 May 2017 10:36:50 GMT
-
مصرع وإصابة 20 شخصاً في حادث مروع بالإسكندرية
أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم عن وفاة 8 مواطنين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدولي بمنطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية. وصرح الدكتور أحمد ...Sun, 07 May 2017 08:08:35 GMT
-
إلزام توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهرياً بدل فرش لأبنه
قررت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية المستشارين محمد قسم الله وهبة صلاح بإلزام البرلمانى السابق واﻹعلانى توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهريا ...Sun, 07 May 2017 10:05:37 GMT
-
لماذا تشعر بالبرد أثناء جلوسك على الشاطئ في الصيف؟
أكد البروفيسور الفرنسي فيليب هومبير ، طبيب الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الدولية للصيدلة الجلدية، أن السبب وراء شعور بعض الأشخاص بالبرودة أثناء جلوسهم على شاطئ ...Sun, 07 May 2017 10:01:54 GMT
-
حسام البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة التعدين.. اليوم
يعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات ...Sun, 07 May 2017 09:08:45 GMT
-
شريف سامي:تواصل مستمر بين الرقابة المالية والبنك المركزيSun, 07 May 2017 09:09:29 GMT
-
ميدو: قادر على تحقيق الإنجازات مع الاهلي
أكد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق وادي دجلة، أنه قادر على تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات حال توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي. وقال “ميدو”، خلال ...Sun, 07 May 2017 09:35:40 GMT