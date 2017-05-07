أمر المستشار طه قاسم، نائب رئيس محكمة النقض، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبس محمد نجل الراحل كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل ١٥ يومًا على ذمة التحقيق معه في قضية كسب غير مشروع.

وقرر قاضي التحقيق ضبط وإحضار والدته وشقيقته منى كمال الشاذلي.