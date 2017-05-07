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حبس نجل كمال الشاذلي 15 يوما للتحقيق معه في الكسب غير المشروع
كمال الشاذلي

حبس نجل كمال الشاذلي 15 يوما للتحقيق معه في الكسب غير المشروع

2017-05-07 17:18:53
كتب - متابعات

أمر المستشار طه قاسم، نائب رئيس محكمة النقض، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبس محمد نجل الراحل كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل ١٥ يومًا على ذمة التحقيق معه في قضية كسب غير مشروع.

وقرر قاضي التحقيق ضبط وإحضار والدته وشقيقته منى كمال الشاذلي.

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