أطاحت الأمريكية لورين ديفيز، المصنفة الـ35 عالميًا، اليوم الأحد، بمنافستها مونيكا بويج من بورتريكو، بأول أدوار بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وبعد مباراة ماراثونية، استمرت ساعتين و48 دقيقة، فازت ديفيز على بويج، المصنفة الـ42 عالميًا، بنتيجة 6-3، و4-6، و7-6 (7-3).

بهذا الفوز، تعبر ديفيز، لثاني أدوار البطولة الإسبانية حيث ستواجه الفائزة من مباراة الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، والكرواتية آنا كونجو.