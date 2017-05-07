 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 05:17 مساءً
روابط سريعة
الأمريكية ديفيز تطيح ببويج وتتأهل للدور الثاني ببطولة مدريد للتنس
لورين ديفيز

الأمريكية ديفيز تطيح ببويج وتتأهل للدور الثاني ببطولة مدريد للتنس

2017-05-07 16:45:33
وكالات

أطاحت الأمريكية لورين ديفيز، المصنفة الـ35 عالميًا، اليوم الأحد، بمنافستها مونيكا بويج من بورتريكو، بأول أدوار بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وبعد مباراة ماراثونية، استمرت ساعتين و48 دقيقة، فازت ديفيز على بويج، المصنفة الـ42 عالميًا، بنتيجة 6-3، و4-6، و7-6 (7-3).

بهذا الفوز، تعبر ديفيز، لثاني أدوار البطولة الإسبانية حيث ستواجه الفائزة من مباراة الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، والكرواتية آنا كونجو.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3