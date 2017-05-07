القاهرة .. يفتتح رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مؤتمر “التعليم في مصر نحو حلول إبداعية”، الذي تنظمه جامعة القاهرة، ومؤسسة أخبار اليوم، بمشاركة وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، برئاسة مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بقضايا التعليم بمصر في مقدمتهم العالم المصري الجليل د. فاروق الباز.

القاهرة .. يرأس رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور عدد من الوزراء، لمتابعة أهم الملفات بالمحافظات وعلى رأسها الاستعداد لشهر رمضان، ومعارض “أهلا رمضان” التي تقيمها محافظات الجمهورية، إضافة لمتابعة توصيات مؤتمر الشباب الذي عقد بالإسماعيلية مؤخرا، ويناقش اجتماع مجلس المحافظين أيضا، منح التراخيص المؤقتة لمشروعات الشباب الصغيرة، إلى جانب متابعة سير العمل بالمحافظات فيما يتعلق بتوصية مؤتمر الشباب بضرورة تجميل الميادين.

القاهرة.. تستأنف محكمة استئناف القاهرة، جلسات إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تراخيص الحديد” مع استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة القضية.

القاهرة .. تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب فرج عامر، عددًا من طلبات الإحاطة، منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة أنيسة حسونة بشأن اندلاع النيران بنادي الجزيرة؛ كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن بعض المشكلات في الاتحاد المصري للفروسية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي بشأن إغفال نقل مباريات كرة السلة واليد والطائرة.

القاهرة .. يشارك الدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة، وأسئلة، وطلبات مناقشة عامة، من أعضائه، بشأن عدد من الموضوعات.

القاهرة .. يعقد المعهد المصرفي المصري، مؤتمره السنوي التاسع لعام 2017، برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بعنوان: “تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي”.

الجيزة .. يؤدي161 ألفًا و801 طالب وطالبة إمتحانات نهاية العام للشهادة الابتدائية، بمحافظة الجيزة داخل 794 لجنة.

الزقازيق .. تعقد الهيئة العامة للإستعلامات بالزقازيق ندوة بعنوان “الزراعة المصرية تحديات الواقع وآفاق المستقبل” بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام الزقازيق، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، لبحث مشكلات الفلاح وطرح الحلول لها.

القاهرة .. ينظم المجلس الأعلى للثقافة ملتقى القاهرة الدولي الثاني للنقد الأدبي؛ بمشاركة سبعين باحثًا وناقدًا ومتخصصًا من مصر والدول العربية وأذربيجان؛ وذلك في الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري.

القاهرة .. يعرض مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما، الفيلم الوثائقي “سبع قرون قبل الميلاد” إخراج مصطفى نور، ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم يديرها الناقد أحمد عسر.

القاهرة .. يقيم قصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، حفل موسيقي لفنان العود إسلام عبد العزيز، وذلك في الثامنة مساء، يتضمن الحفل مجموعة من المؤلفات الموسيقية، ومعزوفات العود الشهيرة، من الأغاني والمعزوفات التراثية والحديثة، بشكل حديث مطعم بالعود.

أسوان .. تنفذ وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ملتقى لتوظيف الشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودونها، بمركز شباب مدينة كوم أمبو،تحت رعاية محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، والتعاون مع وزارة التعاون الدولي والصندوق الإجتماعي للتنمية وشركات القطاع الخاص.

القاهرة .. تنظم شركة “مالتي آرت” مع شركة “ليبس” اللبنانية أسبوع “لامودا كايرو” في مصر، في دورته الثانية التي تقام حتى 12 مايو الجاري، بأحد فنادق القاهرة، بحضور وزير السياحة يحيى راشد، ووزير السياحة اللبناني افيديس غيدنبان.

القاهرة .. تقيم وزارة البيئة، احتفالية توقيع عقد انشاء وتشغيل عدد 7 اتوبيسات نقل عام فائق الجودة لربط مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة؛ ومن المقرر حضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان وريتشارد ديكتوس مدير برنامج الامم المتحدة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء محمد الدالي محافظ الجيزة.

القاهرة .. ينظم المركز الثقافي الهندي بالقاهرة، حتى 12 مايو الجاري (مهرجان طاغور) تخليدا للذكرى الـ 156 لميلاد الشاعر والفيلسوف الهندي الشهير رابندر اناث طاغور، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

السويس .. يلتقي الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح غد وإدارات المنطقة الاقتصادية في مقرها بالعين السخنة، وذلك فى أول اجتماع مع مدراء إدارات المنطقة وكذلك مدراء الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

القاهرة .. يستضيف نادى روتارى مصر الجديدة، برئاسة الدكتور محسن جابر، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة في لقاء مفتوح، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء، يناقش خلاله المشكلات المزمنة بمحافظة القاهرة وسبل ايجاد حلول جذرية لها .

القاهرة .. تقام ندوة “مجلات الكاريكاتير وتجربة مجلة توميتو الأردنية”، وذلك على هامش الملتقى الدولى الرابع للكاريكاتير، بقاعة الندوات بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، في تمام السادسة مساء؛ ويتحدث في الندوة الفنان الأردنى ناصر الجعفرى، مدير تحرير مجلة توميتو، والفنان جمعة فرحات، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، ويدير الندوة الفنان سمير عبد الغني.

القاهرة .. يحيي الفنان عماد عبد العزيز و فرقة ” الحرافيش ” حفلا في تمام الساعة السابعة مساء، على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك .

القاهرة .. تقدم فرقة 2025 مسرحية ” الحانوتي ” و ذلك على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة .. تقام بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك ندورة بعنوان ” اضطراب كرب ما بعد الصدمة ” و يحاضر في الندورة الدكتور هشام رامي و سيتم عرض فيلو توعى قصير عن هذا الاضطراب و ذلك فى تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة .. يستقبل المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية حفل موسيقى حجرة – للفنان ياسر الصيرفى و ذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.

القاهرة .. تقام احتفالية بدار الاوبرا المصرية على خشبة المسرح الصغير بعيد العمال فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

الاسكندرية .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ( الإتحاد السكندري و الشرقية ) ضمن منافسات الأسبوع الثامن و العشرون من الدورى العام و تقام المبارة على استاد برج العرب و ذلك في تمام الساعة الرابعة إلا الربع عصرا .

القاهرة .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ( الداخلية و أنبى ) ضمن منافسات الأسبوع الثامن و العشرون من الدوري العام، و تقام المبارة على استاد جهاز الرياضة و ذلك في تمــــام الساعة الرابعة الا ربع عصرا.

القاهرة .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ( الأهلى و النصر للتعدين ) ضمن منافسات الأسبوع الثامن و العشرون من الدورى العام و تقام المبارة على استاد الانتاج الحربى و ذلك فى تمــــام الساعة السادسة و الربع مساء .

لإسكندرية .. تقام مبارة كرة القدم بين فريقي ( وادي دجلة و المصري) ضمن منافسات الأسبوع الثامن و العشرون من الدوري العام، و تقام المبارة على استاد برج العرب و ذلك في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء .

المنصورة .. تنظم المكتبة الثقافية بمدينة تمى الأمديد ندوة دينية في الحادية عشر صباحا، بمناسبة الاحتفال (بليلة النصف من شعبان ) وذلك بمقر المكتبة .

المنصورة .. يعقد قصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر ورشة تدريبية ( لفن الرسم بالزيت على الخشب ) بمقر القصر وذلك في العاشرة صباحا .