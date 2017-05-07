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إعادة المداولة على مادتين من قانوني الاستثمار والعلاوة
مجلس النواب

إعادة المداولة على مادتين من قانوني الاستثمار والعلاوة

2017-05-07 16:43:09
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قال النائب محمد بدرواى عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس المجلس مع الهيئات البرلمانية، بحضور وزير المالية انتهى لإعادة المداولة على المادة 5 من قانون العلاوة، التى تم حذفها فى وقت سابق.
وأكد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه سيتم طلب إعادة المداولة أيضا على المادة 9 من قانون الاستثمار بشأن أحقية إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

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