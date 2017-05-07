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نيوكاسل يتأهل رسميا للبريمييرليج
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نيوكاسل يتأهل رسميا للبريمييرليج

2017-05-07 16:57:57
متابعات

تأهل رسمياً فريق نيوكاسل للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره بارنسلي في ختام جولات دوري الدرجة الأولى “شامبيونشيب” بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على ملعب نيوكاسل أبون تاين.

سجل أهداف المباراة كلاً من إيوزي بيريز في الدقيقة 23 وشانسيل مبيمبا مانجولو في الدقيقة 59 ودوايت جايل في الدقيقة 90.

وأضاف المدير الفني رافائيل بينيتز بطولة التشامبيونشيب لرصيد بطولاته لتعد تلك البطولة رقم 6 في تاريخه بعدما نال بطولة الدوري الإسباني والدوري الأوروبي وكأس إنجلترا وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا من قبل.

واحتل نيوكاسل المركز الأول برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف برايتوف هوف برصيد 93 نقطة

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