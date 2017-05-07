كشف خالد قمر مهاجم فريق الزمالك والمعار للاتحاد السكندري أنه سوف يوقع على عقود جديدة مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة .

يأتي هذا بعد إخطار اللاعب من قبل وكيل أعماله بقرار مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بعودته للفريق بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للفريق السكندري .

ومن المقرر عقد جلسة بين اللاعب و مرتضى منصور رئيس النادي خلال الفترة المقبلة في حضور وكيل أعماله من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعقده مع النادي والتوقيع على العقود الجديدة