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خالد قمر يجدد تعاقده مع الزمالك
خالد قمر

خالد قمر يجدد تعاقده مع الزمالك

2017-05-07 16:39:20

كشف خالد قمر مهاجم فريق الزمالك والمعار للاتحاد السكندري أنه سوف يوقع على عقود جديدة مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة .

يأتي هذا بعد إخطار اللاعب من قبل وكيل أعماله بقرار مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بعودته للفريق بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للفريق السكندري .

ومن المقرر عقد جلسة بين اللاعب و مرتضى منصور رئيس النادي خلال الفترة المقبلة في حضور وكيل أعماله من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعقده مع النادي والتوقيع على العقود الجديدة

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