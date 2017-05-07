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إيناسيو يلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاولون
ايناسيو

إيناسيو يلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاولون

2017-05-07 16:39:09
محيط - أحمد عبد الخالق

يحاضر المدرب البرتغالي إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك لاعبي الأبيض في السابعة إلا ربع من مساء اليوم بفندق معسكر اللاعبين بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة المقاولون.
ويلتقي الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، بالقاهرة، في الجولة 28 من الدوري الممتاز. ومن المقرر ان يقوم ايناسيو خلال المحاضرة بإعطاء التعليمات الأخيرة للاعبين ومن ثم يعلن التشكيل.
ويتوجة الفريق إلى ملعب بتروسبورت في السابعة والربع مساء استعدادا للقاء.

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