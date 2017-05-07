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بلباو يهدر فرصة التأهل لمجموعات أبطال أوروبا بالخسارة أمام ألافيس
اتليتك بلباو

بلباو يهدر فرصة التأهل لمجموعات أبطال أوروبا بالخسارة أمام ألافيس

2017-05-07 16:37:32

أهدر فريق أتلتيك بلباو فرصة القفز للمركز الخامس والتأهل المباشر لدور المجموعات بدوري أوروبا بخسارته أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس صفر-1 اليوم /الأحد/ في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع الفرنسي تيو هرنانديز (ق53) ليرفع رصيد فريقه إلى 51 نقطة في المركز التاسع.

وعرقلت هذه الهزيمة مسيرة أثلتيك بلباو، الذي لم يخسر منذ أربع جولات، حيث تجمد رصيده عند 62 نقطة مستمرا في المركز السادس ليهدر بذلك فرصة القفز للمركز الخامس والتأهل المباشر لدور المجموعات بدوري أوروبا.

ويتصدر برشلونة الليجا برصيد 84 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الوصيف.

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