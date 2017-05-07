أكد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وجود مؤشرات على تحقيق أرباح خلال العام الحالى بعد خسائر طوال 6 سنوات الماضية وأن أسطول الشركة زاد ليصل إلى 70 طائرة تصل إلى 65 مدينة فى العالم.

جاء ذلك فى الرسالة الخامسة والتى وجهها مسلم للعاملين بمصر للطيران الأحد بمناسبة احتفال الشركة بمرور 85 عاما على إنشائها وذلك ضمن فعاليات الاحتفالية التى شهدت عرض الشركة على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” صور مجموعة كبيرة من فنانى ونجوم مصر والعالم على طائراتها بمناسبة الاحتفال بمرور 85 عاما على إنشائها والذى يواكب 7 مايو.

تضمنت قائمة الفنانين ” أم كلثوم ” و”عمر خيرت” و” روجر مور ” و” بيتر أوتول ” و”خوليو إيجليسياس “و”صوفيا لورين” وتضمت فعاليات الاحتفال تقديم تخفيضات بلغت 5 % من قيمة كل منتجاتها ومنح هدايا قيمة للعملاء الـ 85 فى كل مكاتبها طوال أمس بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيسها 7 مايو 1932 كأول شركة طيران بالمنطقة والسابعة بالعالم وشاركت الشركة جميع العملاء فى الاحتفال بمرور 85 عامًا على إنشاء شركة مصر للطيران.

وحرص رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران على توجيه رسالته الخامسة خلال العام الحالى لكل العاملين بالشركة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن سعادته بالاحتفال بمرور 85 عاما على إنشاء الشركة التى حملت اسم مصر فوق السحاب طوال الفترة الماضية والتى جاءت ثمرة جهود الاقتصادى طلعت حرب ومجموعة من الشباب الوطنى.

وقال مسلم إن “شركة مصر للطيران ظلت طوال السنوات المناضية تضىء السماء بفضل جهود الأجيال التالية من العاملين فيها حتى ارتفع أسطولها الذى بدأ بطائرات تدريب ليصل حاليا إلى 70 طائرة من أحدث الطرازات فى إطار خطة للتجديد ومواكبة كل ما هو جديد فى صناعة النقل الجوى وامتدت رحلاتها لتصل إلى 65 نقطة مباشرة فى العالم و 1300 وجهة ضمن تحالف ستار العالم”.

وتابع: “واكب هذا الاحتفال استضافة الشركة الرئيس التنفيذى لتحالف ستار العالمى وإشادته بمصر للطيران وإرتفاع تصنيفها وسط شركات طيران العام واستقبال الطائرة الثالثة من طراز بوينج 737\800 حاملة على جناحها احتفال الشركة بمرور 85 عاما والاستمرار فى خطة تحديث وتطوير أسطول الشركة وتوسعة شبكة الخطوط الداخلية والخارجية والشحن الجوى والارتقاء بخدمات الصيانة والخدمات الأرضية والجوية والطبية والصناعات المكملة والسياحة والأسواق الحرة وتنفيذ خطة طموحة لتحقيق أرباح لأول مرة منذ ست سنوات بسبب الظروف الخارجة عن إرادتنا خلال الفترة السابقة”.

وأضاف مسلم أن “الشركة نجحت بشهادة الجميع فى موسم عمرة رجب وشعبان بعد تنفيذ خطة مدروسة لخدمة المعتمرين المغادرين على طائراتنا وبدأنا مبكرا فى الاستعداد لموسم عمرة رمضان وموسم الحج القادم كما تم توزيع وإعادة جدولة بعض الرحلات فى التشغيل الصيفى لهذا العام وتوقيع اتفاقيات مشاركة بالرمز مع شركات أخرى لتحقيق أكبر تكامل لشبكة الخطوط ومواكبة الزيادة فى حركة الترانزيت على طائرات مصر للطيران ونجدد العهد سويا للحفاظ على شركتنا الوطنية وبذل الجهد للحفاظ على ماوصلت إليه من مكانة عالية فى سماء العالم حاملين اسم الوطن على طائراتنا وفى قلوبنا”.