تدشين عملية طرح جزء من أسهم شركة إنبي بالبورصة2017-05-07 16:34:39
أعلنت شركة “إن أي كابيتال”، الشركة التابعة لبنك الاستثمار القومي والمستشار المالي الحصري لبرنامج الطروحات الحكومية عن الدعوة لتقديم عروض فنية ومالية للترويج ولتغطية الإكتتاب في عملية طرح جزء من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، كما دعت الشركة بنوك الاستثمار المصرية والأجنبية للتقدم للحصول علي طلبات تقديم العروض بهدف تعيين مدير الطرح وذلك لإدارة عملية الإكتتاب.
وأعرب أشرف غزالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن “أي كابيتال”، في تصريح اليوم، عن ثقته البالغة في نجاح عملية الطرح، مؤكدًا أن شركة إنبي من الشركات الرائدة في مجال المقاولات البترولية علي مستوي المنطقة.
ولفت غزالي إلى أن وزارتي البترول والاستثمار والتعاون الدولي تدعمان هذه العملية وتقدمان كامل الدعم المطلوب لإنجاحها.
وتابع: “تتشرف شركة “إن أي كابيتال” بدعوة بنوك الاستثمار للتقدم بعروضهم لتعيين مدير عملية الاكتتاب الخاصة بطرح جزء من أسهم شركة إنبي”.
يذكر أن شركة أنبي تخطط لطرح 24% من أسهمها في البورصة ودراسة تحديد القيمة العادلة للسهم بالتنسيق مع شركة إن آى كابيتال.
وتعد هذه الخطوة نقطة انطلاق لأول عملية من الطروحات الحكومية المنتظرة، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي تعد جزءا مهما من سياسة الاصلاح الاقتصادي لمصر، وجاء البرنامج في ضوء الإيمان بدور البورصة المصرية كمصدر أساسي لتدفق الموارد المالية وتشجيع الاستثمار، كما أنها إحدى وسائل تنويع حصص الملكية للشركات المطروحة عن طريق توسيع قاعدة المساهمين في الشركات الحكومية وزيادة تمثيل القطاعات بالبورصة المصرية.
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