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الأهلي يستعد لمواجهة زاناكو الزامبي بمعسكر مغلق في الإسكندرية
الاهلي

الأهلي يستعد لمواجهة زاناكو الزامبي بمعسكر مغلق في الإسكندرية

2017-05-07 16:33:21

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة حسام البدري، الدخول في معسكر مغلق لمدة يومين في الإسكندرية، وذلك قبل مواجهة فريق زاناكو الزامبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي -في تصريح اليوم الأحد- إن الفريق سيسافر إلى الإسكندرية يوم الخميس المقبل، عقب خوض مباراته الأخيرة ببطولة الدوري أمام النصر للتعدين غدا الإثنين، قبل فترة توقف الدوري، مشيرا إلى أنه سينتظم في معسكر مغلق حتى موعد لقاء زاناكو يوم السبت القادم، على ملعب برج العرب، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للمسابقة الإفريقية.

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