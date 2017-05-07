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أزهري: هكذا يحكم الغرب على الإسلام
القرآن 2

أزهري: هكذا يحكم الغرب على الإسلام

2017-05-07 16:34:35
كتب - متابعات

أكد الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، أن الغرب لا يحكم على الإسلام من خلال القرآن والسنة، وإنما من أفعال المسلمين.

وأضاف في برنامجه “فتاوى” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الأحد، أنه لم يثبت توجه الرسول -صل الله عليه وسلم- إلى الهند ولم يجمع الناس على طاعة الله، ولكن من خلال صفات التجار المسلمين الأوائل وأخلاقهم، أقبل أهل الهند على دين الله أفواجا.

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