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هاني مهنا: هكذا استفدت من دخولي السجن
هاني مهنا

هاني مهنا: هكذا استفدت من دخولي السجن

2017-05-07 16:38:57
كتب - متابعات

شدد الموسيقار هانى مهنا، على أن حبسه 6 أشهر، ضمن قضية تخص الأموال العامة، كان “انتكاسة”.
وأضاف خلال حواره في برنامج “ست الحسن” المذاع على فضائية “أون إي” أنه استفاد من الموقف وبدأ يصلي الفروض الخمسة ويقرأ القرآن، كما أنه تم حبسه مع “ناس محترمة” منهم علاء وجمال مبارك وحبيب العادلي.
وحُبس هاني مهنا 5 سنوات بتهمة استيلاء على مال عام بعد قضية كانت قد رفعتها ضده إدارة بنك إسكندرية.

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