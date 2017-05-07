ودّع نادي بلاكبيرن روفرز الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” رغم انتصاره على بريتفورد بنتيجة 3-1 بعد انتصار نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة على إيبسويتش تاون.

ويملك بلاكبيرن 51 نقطة في المركز الـ22 ليكمل عقد الهابطين لـ “ليج وان” رفقة ويجان أتليتك وروثردهام يونايتد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن بلاكبيرن هو أول فريق حصل على البريمييرليج يهبط إلى دوري الدرجة الثانية، إذ حصد بلاكبيرن البيريميرليج عام 1995.

وأوضحت الهيئة أن نادي بلاكبيرن هبط لـ “ليج وان” للمرة الأولى منذ 37 عامًا.

وقال داني جراهام، هداف الفريق، لـ “بي بي سي”: “الكل يشعر بالحسرة، لقد خذلنا الجمهور ولم نظهر بالصورة المطلوبة في 46 مباراة، لابد لنا العودة سريعًا بداية من الموسم المقبل”.

وحصل بلاكبيرن على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1995 برصيد 89 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.