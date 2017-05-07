كلف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الاقتصادية، بدراسة مقترح قدمه النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، بتخصيص نسبة 10 في المائة من دخل الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين، على أن يصدر ذلك بقانون من مجلس النواب.

وقال السويدي – خلال مناقشة المجلس للبيانات العاجلة في جلسته العامة اليوم الأحد- :”تقدمنا من قبل إلى الحكومة ببيان بشأن مشكلة الصناديق الخاصة، لكنها لم تحل، وكان لذلك أثر سلبي على المواطنين”.

واقترح السويدي على اللجنة الاقتصادية أن يتم تخصيص نسبة 10 في المائة مباشرة من دخل الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين ويصدر بذلك بقانون من مجلس النواب، وعقد اجتماع لتنفيذ هذا المقترح قبل حلول شهر رمضان الكريم.

كما قدم السويدي اقتراحا بخصم 15 في المائة من فائض الصناديق الخاصة لدعم عجز الموازنة قبل حلول 30 يونيو وبدء عام مالي جديد، مشيرا إلى أن هذه الصناديق غير خاصة بالتأمينات والبحوث العلمية والقوات المسلحة.