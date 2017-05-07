 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 05:21 مساءً
روابط سريعة
مقترح بخصم 10% من الصناديق الخاصة لصالح بطاقات التموين
مجلس النواب

مقترح بخصم 10% من الصناديق الخاصة لصالح بطاقات التموين

2017-05-07 16:33:59
وكالات

كلف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الاقتصادية، بدراسة مقترح قدمه النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، بتخصيص نسبة 10 في المائة من دخل الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين، على أن يصدر ذلك بقانون من مجلس النواب.
وقال السويدي – خلال مناقشة المجلس للبيانات العاجلة في جلسته العامة اليوم الأحد- :”تقدمنا من قبل إلى الحكومة ببيان بشأن مشكلة الصناديق الخاصة، لكنها لم تحل، وكان لذلك أثر سلبي على المواطنين”.
واقترح السويدي على اللجنة الاقتصادية أن يتم تخصيص نسبة 10 في المائة مباشرة من دخل الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين ويصدر بذلك بقانون من مجلس النواب، وعقد اجتماع لتنفيذ هذا المقترح قبل حلول شهر رمضان الكريم.
كما قدم السويدي اقتراحا بخصم 15 في المائة من فائض الصناديق الخاصة لدعم عجز الموازنة قبل حلول 30 يونيو وبدء عام مالي جديد، مشيرا إلى أن هذه الصناديق غير خاصة بالتأمينات والبحوث العلمية والقوات المسلحة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3