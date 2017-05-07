بعد إعلان المجاعة في مقاطعتي لير وماينديت، ذكر تقرير محلي أن مقاطعة ثالثة في جنوب السودان عرضة لانتشار الظاهرة ذاتها.

وقالت شبكة نظم الإنذار المبكر في تقرير لها إن المجاعة قد تنتشر في مقاطعة كوخ، لتزيد أعباء الدولة التي يعاني فيها نحو مليون شخص من الجوع.

وذكر التقرير الجديد أن المجاعة من المحتمل أن تنتشر من يوليو وحتى سبتمبر المقبلين، وأضاف: “دون وجود مساعدات إنسانية، يمكن الإعلان عن المجاعة في مقاطعات أخرى”.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب التي دخلت عامها الرابع في جنوب السودان، أوقفت المساعدات لبعض المناطق، تسبب القتال ونقص الإمدادات في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية بأحدث دولة في العالم.