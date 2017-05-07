 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 03:50 مساءً
روابط سريعة
"المجاعة" تهدد مقاطعة ثالثة في جنوب السودان
مساعدات لجنوب السودان

"المجاعة" تهدد مقاطعة ثالثة في جنوب السودان

2017-05-07 15:49:53
متابعات

بعد إعلان المجاعة في مقاطعتي لير وماينديت، ذكر تقرير محلي أن مقاطعة ثالثة في جنوب السودان عرضة لانتشار الظاهرة ذاتها.

وقالت شبكة نظم الإنذار المبكر في تقرير لها إن المجاعة قد تنتشر في مقاطعة كوخ، لتزيد أعباء الدولة التي يعاني فيها نحو مليون شخص من الجوع.

وذكر التقرير الجديد أن المجاعة من المحتمل أن تنتشر من يوليو وحتى سبتمبر المقبلين، وأضاف: “دون وجود مساعدات إنسانية، يمكن الإعلان عن المجاعة في مقاطعات أخرى”.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب التي دخلت عامها الرابع في جنوب السودان، أوقفت المساعدات لبعض المناطق، تسبب القتال ونقص الإمدادات في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية بأحدث دولة في العالم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3