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الجيش القطري يجري تمرينا مشتركا مع نظيره السودانى بالخرطوم
مجموعة من الجيش السوداني

الجيش القطري يجري تمرينا مشتركا مع نظيره السودانى بالخرطوم

2017-05-07 15:45:32
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أعلنت القوات المسلحة القطرية، المشاركة في تمرين «صقر الجزيرة 1» الذي يقام حاليًا في دولة السودان ويستمر عشرة أيام.

وتشارك القوات المسلحة القطرية، وفق بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، بمجموعة من الضباط يقودهم العميد الركن فهد مبارك الخيارين قائد معهد تدريب الضباط.

ويتضمّن تمرين «صقر الجزيرة 1» والذي يشارك فيه 32 ضابطًا قطريًا تمارين في القيادة والرماية وغيرها من الفنون القتالية والعلوم العسكرية الأخرى.

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