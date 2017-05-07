كشف مصدر مطلع بمحافظة قنا، عن تأجيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كان من المتوقع حدوثها الأسبوع الحالي، إلى الأسبوع المقبل.

وأشار “المصدر”، في تصريحات صحفية، إلى تأجيل الزيارة إلى الأسبوع المقبل، نظرًا لزيارة الرئيس السيسي إلى عدد من الدول العربية، في جولته إلى الدول الخليجية، خاصة وأنه وصل اليوم إلى الكويت في مستهل جولته الخليجية، وكان في استقباله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وكبار رجال الدولة والوزراء.