قال الدكتور شامشير فاياليل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة، “في بي إس” للرعاية الصحية، إنهم لن يقدموا علاجا سحريا لإيمان عبد العاطي المعروفة بـ”أسمن امرأة في العالم”، مشيرًا إلى أن علاجها سوف يستغرق ما لا يقل عن عام.

وعبر فاياليل اليوم الأحد عن طموحه لاستعادة إيمان صحتها، ولكنه حذر من وضع معايير غير واقعية في إطار خطة علاجها، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف انديا” الهندية.

ومن المقرر عقد اجتماع استعراضي لفريق أطباء مكون من 20 عضوا لتحديد الأولويات في احتياجات إيمان للرعاية الصحية.

وستنضم والدة إيمان وابنتها شيماء لمرافقتها في غضون أيام قليلة، بعد أن انتقلت إيمان إلى جناحها الخاص في المستشفى.

ووصلت المصرية إيمان أحمد عبد العاطي (36 سنة)، إلى أبوظبي يوم الخميس الماضي، على متن طائرة خاصة، قادمة من مدينة بومباي الهندية، حيث كانت تعالج في مستشفى “سيفي ريلاينس”، يرافقها فريق طبي من مستشفى “برجيل” وبصحبة شقيقتها شيماء.

واتهمت شيماء، شقيقة إيمان عبد العاطي الطبيب المعالج لها والمستشفى الهندي بالخداع، وقالت إن حالة شقيقتها تسير من سيئ إلى أسوأ، وأن المستشفى يستغل وجود إيمان لتحقيق شهرة له دون أي تقدم في العلاج، وأن ما تم الإعلان عنه من فقد إيمان نصف وزنها غير صحيح بالمرة، الأمر الذي نفاه الطبيب والفريق الطبي.