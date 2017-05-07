قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد إنها اعتقلت مواطنا أمريكيا آخر للاشتباه في قيامه بأفعال معادية للدولة.

وإذا ما تأكد اعتقاله فإنه سيصبح رابع مواطن أمريكي يعتقل في الدولة المنعزلة وسط توترات دبلوماسية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم هاك سونج اعتقل في السادس من مايو أيار وأنه يعمل لصالح جامعة بيونجيانج للعلوم والتكنولوجيا.

كانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية قالت إن أمريكيا آخر يدعى كيم سانج دوك اعتقل في أواخر أبريل نيسان بسبب أفعال عدائية.