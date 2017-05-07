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انقطاع الاتصال بالسفينة المستغيثة من الغرق بمرسى علم
سفنية غارقة ـ غرق سفينة

انقطاع الاتصال بالسفينة المستغيثة من الغرق بمرسى علم

2017-05-07 15:37:10

أكد حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أنهم تواصلوا مع أحد عناصر طاقم السفينة التي أطلقت نداء استغاثة في البحر الأحمر ثم انقطع الاتصال بعد ذلك تمامًا.

وأضاف أنهم قاموا بإبلاغ عمليات محافظة البحر الأحمر والتي قامت بإبلاغ القوات البحرية للتحرك وإنقاذ من على متنها.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحرالأحمر، أن السفينة “حورجادة 1” سفينة سياحية تحمل على متنها 8 مصريين تستغيث وتواجه الغرق بمنطقة حماطة بمرسى علم، جنوبي البحر الأحمر.

وأوضح أن جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة تلقت بلاغا من المملكة العربية السعودية بأن سفينة سياحية تواجه الغرق بحماطة جنوب مرسى علم الآن وتم إبلاغ عمليات محافظة البحر الأحمر لاتخاذ اللازم وإبلاغ القوات البحرية المصرية.

وأضاف أن السفينة تحمل على متنها 8 مصريين بالإضافة إلى الطاقم.

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