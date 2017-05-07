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حبس نجل «كمال الشاذلي» 15 يوماً
كمال الشاذلي

حبس نجل «كمال الشاذلي» 15 يوماً

2017-05-07 15:34:10

قرر المستشار طه قاسم، نائب رئيس محكمة النقض، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبس محمد نجل الراحل كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل ١٥ يومًا على ذمة التحقيق معه في قضية كسب غير مشروع.

وأمر قاضي التحقيق بضبط وإحضار والدته وشقيقته منى كمال الشاذلي.

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